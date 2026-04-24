ЄБРР планує зібрати €500 млн на відновлення конфайнменту ЧАЕС до 2030 року

Президентка Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо повідомила, що банк хоче до кінця 2027 року залучити близько €500 млн для повного відновлення Нового безпечного конфайнменту над четвертим енергоблоком ЧАЕС, пошкодженого російським дроном, передає “Інтерфакс-Україна”.

За її словами, повноцінний ремонт має початися у 2028 році і завершитися до 2030-го, щоб уникнути корозії конструкції. Наразі оцінка у €500 млн попередня і може зрости через інфляцію чи проблеми з постачанням.

Короткострокове фінансування для термінових робіт уже є. Зокрема, Франція виділила €10 млн, до донорів також приєдналися Велика Британія, Нідерланди та Канада. Водночас банк поки не отримав довгострокових фінансових зобов’язань, хоча відгуки партнерів називає позитивними.

Рено-Бассо наголосила, що відновлення конфайнменту потребує спільних зусиль міжнародної спільноти, як і його будівництво, яке коштувало близько $2 млрд.

У лютому 2025 року російський дрон пошкодив арку НБК, порушивши її герметичність і частину захисних функцій. На початкові роботи вже спрямували €30 млн, а попередня оцінка повного ремонту становила понад €400 млн.