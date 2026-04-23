​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Економіка / Держава

Свириденко: Україна отримає 2,7 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Кошти мають надійти вже у червні.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: КМУ

У червні Україна готується отримати 2,7 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко на зустрічі із керівниками парламентських комітетів.

"Разом із міністром фінансів поінформували про рішення ЄС, яке відкриває шлях до запуску кредиту обсягом 90 млрд євро для України. Ці кошти насамперед мають піти на оборону", - заявила Свириденко.

За її словами, для фінансування соціальної сфери надалі важливо виконати вимоги, передбачені програмою МВФ та Планом України в межах Ukraine Facility.

  • Володимир Зеленський 23 квітня повідомив про розблокування європейського пакету підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки. За словами Президента, цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies