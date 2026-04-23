Кошти мають надійти вже у червні.

У червні Україна готується отримати 2,7 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко на зустрічі із керівниками парламентських комітетів.

"Разом із міністром фінансів поінформували про рішення ЄС, яке відкриває шлях до запуску кредиту обсягом 90 млрд євро для України. Ці кошти насамперед мають піти на оборону", - заявила Свириденко.

За її словами, для фінансування соціальної сфери надалі важливо виконати вимоги, передбачені програмою МВФ та Планом України в межах Ukraine Facility.