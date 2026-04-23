У червні Україна готується отримати 2,7 млрд євро за програмою Ukraine Facility
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко на зустрічі із керівниками парламентських комітетів.
"Разом із міністром фінансів поінформували про рішення ЄС, яке відкриває шлях до запуску кредиту обсягом 90 млрд євро для України. Ці кошти насамперед мають піти на оборону", - заявила Свириденко.
За її словами, для фінансування соціальної сфери надалі важливо виконати вимоги, передбачені програмою МВФ та Планом України в межах Ukraine Facility.
- Володимир Зеленський 23 квітня повідомив про розблокування європейського пакету підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки. За словами Президента, цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями.