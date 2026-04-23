Антимонопольний комітет України надав офіційні рекомендації найбільшим мережам АЗС щодо формування цін на пальне.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Він пояснив, що вартість бензину, дизеля та скрапленого газу має змінюватися на основі реальних економічних чинників, а не лише слідувати за зростанням світових котирувань нафти. Оскільки ситуація на ринку мінлива, а ціни на нафту не лише ростуть, а й падають, українські заправки повинні оперативно реагувати на ці коливання у бік зниження.

Ситуація на ринку пального ускладнилася наприкінці лютого, і це змусило АМКУ відкрити справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій. Зараз фахівці збирають докази щодо можливих змов операторів ринку. Мережі АЗС мають протягом 10 днів розглянути отримані рекомендації та надати ґрунтовну відповідь про вжиті заходи для забезпечення справедливого ціноутворення.

Крім того, АМКУ оштрафував комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» на 380 тисяч гривень. Встановили, що підприємство зловживало монопольним становищем у застосунку «Київ Цифровий». Протягом тривалого часу КП висувало незаконні вимоги до платіжних систем, які хотіли співпрацювати з платформою. Через це послуги оплати в застосунку надавала лише одна фірма, що обмежувало вибір киян.

«Платформа «Київ цифровий» – єдиний сервіс в Україні, що дозволяє повернути евакуйовану автівку зі штрафмайданчика без черг. Якщо авто евакуюють, водій отримає сповіщення з адресою штрафмайданчика, інструкцією для повернення ТЗ та можливість оплатити штрафи. Слід зазначити, що надавачів платіжних послуг КП «ГІОЦ» підключає до платформи «Київ цифровий» на договірній основі. І Комітет встановив, що в період з 12 березня 2024 до квітня 2025 року згадане КП необґрунтовано висувало до надавачів платіжних послуг, які зверталися із пропозиціями до співпраці, обов’язкову вимогу про наявність атестата відповідності та експертного висновку на їх систему захисту інформації», - розповів Кириленко.

Наразі порушення припинили.