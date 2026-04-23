НБУ: торік рівень підроблення гривні знизився втричі, а іноземної валюти - на чверть

Рівень підроблення банкнот гривні за результатами 2025 року знизився утричі порівняно з показником 2024 року.

Про це свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні за 2025 рік, повідомляє Національний банк України.

Так, за підсумками минулого року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підроблених. Це - найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2024 році він становив близько 5,1 підроблених банкнот.

"Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку аналогічний показник щодо рівня підроблених банкнот євро у країнах Європейського Союзу у 2025 році був у понад вісім разів вищий і становив 14 підроблених банкнот", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку вважають, що зниження рівня підроблення гривні у 2025 році відбулося завдяки заходам із заміни банкнот попередніх зразків, які найчастіше підробляють зловмисники, а також активній роботі правоохоронних органів.

Найчастіше у 2025 році з обігу вилучалися підроблені банкноти двох номіналів:

500 грн (80% від загальної кількості вилучених підробок);

200 грн (13%).

Вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 7%.

Минулого року (як і у 2021–2024 роках) найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка (2003 – 2007 років), зокрема 500 гривень зразка 2006 року.

Серед вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти традиційно переважали долари США (93% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти). На банкноти євро торік припадало 7% вилучених підроблених банкнот.

В НБУ нагадали, що підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення Нацбанк повідомляє правоохоронні органи, всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.