У березні темпи зростання споживчих цін в Україні прискорилися до 7,9% у річному вимірі, а за місяць ціни зросли на 1,7%, передає Нацбанк України.

Згідно з даними Держстату, фактичні показники перевищили попередні прогнози НБУ. Ключовою причиною стало суттєве здорожчання пального.

Ціни на пальне продемонстрували стрімкий стрибок — на 23,4% порівняно з минулим роком. Це потягнуло за собою здорожчання проїзду в маршрутках, міжміських автобусах і таксі. Окрім пального, на вартість послуг вплинула складна ситуація в енергетиці: високі витрати бізнесу на електроенергію призвели до подорожчання меню в ресторанах, сеансів у кінотеатрах і тарифів на мобільний зв'язок.

У продовольчому секторі ситуація неоднорідна: сирі продукти харчування загалом зростали повільніше завдяки імпорту м'яса та розпродажу овочів борщового набору, окремі позиції подорожчали. Зокрема, зросли ціни на соняшникову олію через дефіцит сировини, а також на гречку через низький врожай. Натомість цукор та непродовольчі товари залишалися дешевшими, ніж торік, що дещо стримувало загальний показник інфляції.

За інформацією НБУ посилення тиску на витрати бізнесу через енергоносії врахують під час підготовки оновленого макроекономічного прогнозу. Його планують оприлюднити 30 квітня.