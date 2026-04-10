В Україні до кінця квітня виплатять цільову допомогу для вразливих категорій

9,7 млн пенсіонерів уже отримали кошти.

В Україні до кінця квітня виплатять цільову допомогу для вразливих категорій
допомога вразливим категоріям
Фото: EPA/UPG

В Україні тривають виплати цільових 1500 грн для вразливих категорій. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, Пенсійний фонд вже здійснив виплати для 9,7 млн пенсіонерів. А виплати ще для 1,6 млн отримувачів соціальних допомог профінансують до кінця тижня. 

«Для всіх отримувачів виплати надійдуть до кінця квітня. Загалом виплату отримають 13 млн людей: пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї, одинокі матері», - додала Свириденко.

Вона нагадала, що уряд запровадив цільову підтримку 1500 грн для подолання «цінового шоку і збільшення витрат, зокрема через ріст світових цін на нафту».

