Уряд розподілив додаткові 46,5 млн грн субвенції громадам на завершення модернізації шкільних їдалень. Фінансування отримають 19 об’єктів, які були розпочаті у 2025 році та готові мінімум на 60%.

«Це допоможе якнайшвидше завершити розпочаті проєкти і відкрити сучасні їдальні для дітей», – написала у телеграмі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Загалом уже модернізовано близько 20% харчоблоків, і 188 із них – за кошти державної субвенції. Крім того, понад 1500 їдалень оновлено коштом місцевих бюджетів і за підтримки міжнародних партнерів.

Шкільне харчування вже отримують учні 1–11 класів у прифронтових громадах та 1–4 класів в інших областях.