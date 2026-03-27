МОЗ пропонує перевести шкільних медсестер до медзакладів для підвищення зарплат

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише Укрінформ.

Міністерство охорони здоров’я пропонує перевести медичних сестер, які працюють у школах і отримують зарплату з місцевих бюджетів, до закладів охорони здоров’я, що фінансуються за пакетами НСЗУ. Такі заклади зможуть надавати школам послуги медичного обслуговування на контрактній основі.

За його словами, нині оплата праці шкільних медпрацівників здійснюється органами місцевого самоврядування і є значно нижчою, ніж у медиків, які працюють у медичних установах за Програмою медичних гарантій.

МОЗ вже підготувало та затвердило оновлений порядок медичного обслуговування учнів. Документ передбачає кілька підходів, серед яких — можливість надання допомоги без штатного медпрацівника школи або укладення договору із закладом охорони здоров’я, що обслуговуватиме навчальний заклад.

Також міністерство планує запровадити додаткові коефіцієнти фінансування для медзакладів, які братимуть на себе медичне обслуговування шкіл. Це має допомогти вирівняти навантаження на медиків і забезпечити справедливішу оплату їхньої праці.

МОЗ ініціює діалог із громадами щодо можливого переведення шкільних медпрацівників до медичних установ. Обговорення проходитимуть за участю Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України та профільних асоціацій.

Як зазначають у міністерстві, через низькі зарплати у школах переважно працюють медсестри пенсійного віку, тоді як молоді фахівці обирають лікарні або інші сфери діяльності. Новий підхід має зробити роботу у шкільній медицині більш привабливою та покращити доступ учнів до медичної допомоги.