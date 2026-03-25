Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
ГоловнаЗдоров'я

Підозрюваний в шахрайстві на зборах на лікування Гусаков повернувся до України

Торік улітку він виїхав за кордон. 

Фото: Nazarii Husakov/Facebook

Офіс генерального прокурора повідомив про зміну підозри Назарію Гусакову, який збирав кошти у зв’язку з хворобою СМА. Він повернувся до України з Італії, де проходив лікування.

Правова кваліфікація його дій не змінилася, але зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 людей. Про це генпрокурор Руслан Кравченко повідомив у Facebook

Також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 млн грн до 2 млн грн.

“За даними слідства, чоловік організував у соціальних мережах і Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету”, – повідомив генпрокурор.

Слідство вважає, що “зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби”.

До суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Передбачається, що він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги.

Більше на цю тему – в матеріал Яни Осадчої “Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах”. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies