Підозрюваний в шахрайстві на зборах на лікування Гусаков повернувся до України

Офіс генерального прокурора повідомив про зміну підозри Назарію Гусакову, який збирав кошти у зв’язку з хворобою СМА. Він повернувся до України з Італії, де проходив лікування.

Правова кваліфікація його дій не змінилася, але зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 людей. Про це генпрокурор Руслан Кравченко повідомив у Facebook.

Також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 млн грн до 2 млн грн.

“За даними слідства, чоловік організував у соціальних мережах і Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету”, – повідомив генпрокурор.

Слідство вважає, що “зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби”.

До суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Передбачається, що він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги.

