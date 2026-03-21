"Свідки Єгови" послабили заборону на переливання крові

Релігійна деномінація, яка налічує близько 9 мільйонів вірян по всьому світу, змінила правила щодо термінової медичної допомоги.

"Свідки Єгови" послабили заборону на переливання крові
Донорство крові
Фото: EPA/UPG

Релігійна організація "Свідки Єгови" оголосила про часткову відмову від практики, яка забороняла вірянам переливання крові у будь-які формі, навіть за термінової медичної необхідності.

Як пише BBC, 9 мільйонам послідовників релігійного руху відтепер дозволено здавати кров на зберігання для того, щоб в разі гострої потреби її могли "повернути" власнику у формі переливання.

"Свідки Єгови" продовжують заперечувати можливість донорства, вважаючи, що тексти Старого та Нового Заповіту прямо забороняють будь-які контакти з кров'ю. 

Критики релігійної деномінації вказують на утиски свободи совісті у випадках, коли переливання крові безпосередньо рятує життя - наводячи приклад лікування деяких видів раку у дітей, які потребують кількох процедур переливання крові. 

Минулоріч у Шотландії суд став на бік медиків у резонансній справі 14-річної вірянки "Свідків Єгови", яка заборонила трансфузію. Служителі Феміди визнали, що лікарі мають право діяти на власний розсуд, якщо йдеться про виживання пацієнта.  

