4,9 млн дітей у світі померли до п’ятирічного віку за 2024 рік. Із них 2,3 млн – новонароджені.

Більшості цих смертей можна запобігти за допомогою перевірених, недорогих втручань та доступу до якісної меддопомоги.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я з посиланням на звіт Міжвідомчої групи ООН з оцінювання дитячої смертності.

Згідно зі звітом, рівень смертності дітей віком до п’яти років у всьому світі зменшився більш ніж наполовину з 2000 року. Проте з 2015 року темпи зниження дитячої смертності сповільнилися на понад 60%.

Звіті вперше оцінює кількість смертей, безпосередньо спричинених тяжким гострим недоїданням: у 2024 році від нього померло понад 100 000 дітей віком від 1 до 59 місяців, або 5%. Втрати набагато більші, якщо врахувати непрямі наслідки, оскільки недоїдання послаблює імунітет дітей і збільшує ризик смерті від поширених дитячих хвороб. Деякі з країн, де найвищий відсоток такий смертей – це Пакистан, Сомалі та Судан.

Смерті новонароджених становлять майже половину всіх смертей дітей віком до п'яти років. Основними причинами серед новонароджених були ускладнення під час передчасних пологів (36%) та ускладнення під час пологів загалом (21%). Поширеними причинами смерті були неонатальний сепсис і вроджені аномалії.

Після першого місяця життя такі інфекційні захворювання як малярія, діарея та пневмонія, були основними причинами смерті. Малярія залишалася найбільшою причиною смерті в цій віковій групі (17%), причому більшість смертей траплялася в ендемічних районах Африки на південь від Сахари.Смертність залишається зосередженою в кількох ендемічних країнах, таких як Чад, Демократична Республіка Конго, Нігер та Нігерія. Чому? Через конфлікти, кліматичні потрясіння, інвазивних комарів, стійкість хвороб до ліків та інші біологічні загрози.

Загалом найбільша кількість дитячих смертей у віці до 5 років припадає на країни Африки на південь від Сахари (58%, з них 54% – від інфекційних хвороб) та на Південну Азію (25%).

У Європі та Північній Америці ця частка падає до 9%, а в Австралії та Новій Зеландії – до 6%. Це свідчить про значну нерівність у доступі до медичної допомоги.

У Південній Азії, на яку припадало 25% усіх смертей дітей віком до п'яти років, смертність була значною мірою зумовлена ускладненнями першого місяця життя, включаючи передчасні пологи, асфіксію/травми під час пологів, вроджені аномалії та неонатальні інфекції. Значною мірою цьому можна запобігти при інвестуванні в медичну допомогу.

Експерти зазначають, що в країнах, які постраждали від конфліктів, діти віком до 5 років помирають майже втричі частіше порівняно з іншими країнами.

Звіт також показує, що у 2024 році померли близько 2,1 млн дітей, підлітків та молоді віком 5-24 роки. Інфекційні захворювання і травми залишаються основними причинами смерті серед молодших дітей. У підлітковому віці з-поміж причин смерті у дівчат віком 15-19 років переважають самоушкодження, а у хлопців – травми внаслідок ДТП.

Експерти наголошують, що більшості дитячих смертей можна було б запобігти завдяки: