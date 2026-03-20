МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Ваша ходьба може виказати іншим ваш настрій – дослідження

Дослідження показало, що можна виявляти рухи в ході людей, які найбільше розкривають їхній емоційний стан.


Те, як людина ходить, може передавати її емоційний стан оточенню навіть без слів чи міміки.

Про це повідомляє The Guardian. Дослідження було опубліковане в Royal Society Open Science.

Дослідники провели кілька експериментів.

У першому – показували добровольцям емоції людей з відеокліпів, де люди ходять, і попросили вгадати їхні емоції. Так виявили, що більші розмахування асоціювалися з більшою агресією, тоді як менші – зі страхом і смутком. Вчені також перевірили, що скоординований розмах рук і ніг був ключовою рисою, яку волонтери помічали.

Таким чином, експеримент розширює перелік сигналів, на які люди спираються для швидкої оцінки емоцій, і висвітлює конкретні рухи, які найбільше передають емоційний стан людей.

В другому експерименті людей одягнули в облягаючий одяг та світловідбивні маркери. І попросили згадати сильні емоції – гнів, щастя, страх чи сум – і пройти невелику відстань, зациклюючись на кожному спогаді. 

Потім дослідники зробили з цього відео з точковим освітленням збоку та спереду. Ці ролики фіксували ходьту людей при різних емоціях без міміки та інших тілесних ознак.

Далі відео їхньої ходи без видимих облич чи запису голосу переглянули добровольці. Вони розпізнавали емоції людей на відео краще, ніж могли б за долею випадку. 

Для наступного додаткового експерименту дослідники штучно збільшували або зменшували кроки та амплітуду рухів рук та ніг у відео. І знову просили оцінювати емоції. І тут знову підтвердили результати першого експерименту: спостерігачі сприймали більш виражене розгойдування як агресивне, а менш виражене – як сумне чи налякане.

Вчені продовжать дослідження. І кажуть, що є потенційні сфери застосування цих спостережень. Зокрема, це може допомогти ідентифікувати вразливих або небезпечних людей на записах із камер спостереження, або призвести до створення портативних пристроїв, які відстежують психічний стан людей.


Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
