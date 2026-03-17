Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
ГоловнаЗдоров'я

У 2025 році в Києві зафіксували понад 4,6 тис звернень через укуси тварин

У 2025 році в Україні зареєстровано два випадки сказу серед людей — у Дніпропетровській та Львівській областях. 

Для порівняння, у 2024 році був зафіксований один такий випадок. Водночас у Києві випадків захворювання людей на сказ не фіксували вже кілька років — останні були у 2011 та 2016 роках.

Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Вакцинація кота проти сказу на Харківщині
Фото: Суспільне Харків

Попри відсутність випадків серед людей, ситуація зі сказом серед тварин у столиці залишається напруженою. У 2025 році в Києві зафіксовано чотири осередки захворювання, лабораторно підтверджено сказ у шести тварин.

Зокрема:

  • три випадки серед лисиць у Голосіївському та Подільському районах;
  • два випадки серед оленів у Святошинському районі;
  • один випадок у домашнього собаки в Дарницькому районі.

Також у місті суттєво зросла кількість звернень до медиків через укуси тварин. Протягом 2025 року до медичних закладів звернулися 4670 постраждалих, серед яких 770 дітей. Це на 27,7% більше, ніж у попередньому році.

Антирабічні щеплення було призначено 1594 людям, зокрема 248 дітям.

Фахівці наголошують, що зростання кількості випадків сказу серед тварин і збільшення числа укусів свідчить про необхідність посилення контролю за епідемічною ситуацією, вакцинації домашніх тварин та обережності під час контакту з дикими і безпритульними тваринами.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies