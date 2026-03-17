Попри відсутність випадків серед людей, ситуація зі сказом серед тварин у столиці залишається напруженою. У 2025 році в Києві зафіксовано чотири осередки захворювання, лабораторно підтверджено сказ у шести тварин.
Зокрема:
- три випадки серед лисиць у Голосіївському та Подільському районах;
- два випадки серед оленів у Святошинському районі;
- один випадок у домашнього собаки в Дарницькому районі.
Також у місті суттєво зросла кількість звернень до медиків через укуси тварин. Протягом 2025 року до медичних закладів звернулися 4670 постраждалих, серед яких 770 дітей. Це на 27,7% більше, ніж у попередньому році.
Антирабічні щеплення було призначено 1594 людям, зокрема 248 дітям.
Фахівці наголошують, що зростання кількості випадків сказу серед тварин і збільшення числа укусів свідчить про необхідність посилення контролю за епідемічною ситуацією, вакцинації домашніх тварин та обережності під час контакту з дикими і безпритульними тваринами.