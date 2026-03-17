У 2025 році в Україні зареєстровано два випадки сказу серед людей — у Дніпропетровській та Львівській областях.

Для порівняння, у 2024 році був зафіксований один такий випадок. Водночас у Києві випадків захворювання людей на сказ не фіксували вже кілька років — останні були у 2011 та 2016 роках.

Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.