Частина стегна лишилася на місці ДТП: як лікарі рятували ногу 16-річному хлопцю

Про це повідомили у пресслужбі медзакладу.

У Львові команда медиків Центру дитячої медицини провела серію складних операцій і змогла зберегти ногу 16-річному хлопцю, який потрапив у важку дорожньо-транспортну пригоду на мотоциклі.

Аварія сталася у місті Хирів Львівської області. У мотоцикл, яким керував 16-річний Артем, врізався автомобіль. Після ДТП хлопця спершу госпіталізували до лікарні Самбора, а згодом перевели до львівського Центру дитячої медицини.

Лікарі діагностували у підлітка травматичний шок, великі рвані та скальповані рани лівого стегна і гомілки, а також відкриті багатоуламкові переломи стегнової кістки та обох кісток гомілки. Під час обстеження з’ясувалося, що частина стегнової кістки довжиною близько 12 сантиметрів залишилася на місці аварії, а кровопостачання кінцівки було під загрозою.

Через шість годин після госпіталізації медики розпочали складну операцію: провели хірургічну обробку ран, стабілізували перелом за допомогою апарату зовнішньої фіксації, частково замістили кістковий дефект та встановили два VAC-апарати для лікування ран на стегні та гомілці.

Упродовж подальшого лікування хлопцеві провели ще кілька операцій, зокрема пересадку шкіри для закриття великих дефектів м’яких тканин. Після зняття VAC-апаратів Артем зміг підводитися та пересуватися за допомогою милиць.

Втім, за десять місяців повного зрощення кістки досягти не вдалося. Тому лікарі вирішили застосувати метод французького хірурга Маскеле (Masquelet), який раніше використовували переважно у дорослих пацієнтів із бойовими травмами.

Під час операції фрагменти стегнової кістки зафіксували внутрішньокістковим стрижнем, а дефект заповнили цементним спейсером з антибіотиком. Через кілька тижнів навколо нього формується так звана «індукована мембрана», що допомагає утворенню нової кісткової тканини.

Під час наступної ревізії лікарі виявили інфікування спейсера, тому його довелося замінити. Після ще двох місяців лікування аналізи підтвердили відсутність інфекції, і медики змогли провести наступний етап – кісткову аутотрансплантацію. Для відновлення стегнової кістки використали власну кісткову тканину пацієнта, взяту з клубової та малогомілкової кісток.

За словами ортопеда-травматолога Тараса Москаля, дефект у 12 сантиметрів кісткової тканини є дуже значним і трапляється вкрай рідко.