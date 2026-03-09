"Скринінг 40+" пройшли 2 тисячі українців, - Ляшко

Наразі кошти програму замовили близько 80 тис. українців, тобто загалом на неї вже спрямовано 160 млн грн.

"Скринінг 40+" вже пройшли 2 тис. українців, 30% з них після скринінгу отримали рецепти на ліки за програмою реімбурсації.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, що з 2 тис. людей, які пройшли скринінг, 30% були направлені на програму "Доступні ліки" і отримали безкоштовні електронні рецепти для отримання лікарських засобів для контролю або тиску, або профілактики розвитку серцево-судинних захворювань", - сказав він в ефірі телемарафону.

Ляшко уточнив, що загалом наразі кошти на скринінг 40+, які наразі перераховані на банківські картки пацієнтів, замовили близько 80 тис. українців, тобто загалом на програму вже спрямовано 160 млн грн.

"По 2 тис. грн у нас закладено на цілий рік, всі процедури будуть проведені. Тут не потрібно ажіотажу, що не зможемо використати або треба буде збільшувати кількість коштів", - зазначив він.

Що таке "Скрининг 40+"