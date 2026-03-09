"Скринінг 40+" пройшли 2 тисячі українців, - Ляшко

"Скринінг 40+" вже пройшли 2 тис. українців, 30% з них після скринінгу отримали рецепти на ліки за програмою реімбурсації.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачимо, що з 2 тис. людей, які пройшли скринінг, 30% були направлені на програму "Доступні ліки" і отримали безкоштовні електронні рецепти для отримання лікарських засобів для контролю або тиску, або профілактики розвитку серцево-судинних захворювань", - сказав він в ефірі телемарафону.
Ляшко уточнив, що загалом наразі кошти на скринінг 40+, які наразі перераховані на банківські картки пацієнтів, замовили близько 80 тис. українців, тобто загалом на програму вже спрямовано 160 млн грн.
"По 2 тис. грн у нас закладено на цілий рік, всі процедури будуть проведені. Тут не потрібно ажіотажу, що не зможемо використати або треба буде збільшувати кількість коштів", - зазначив він.
Скринінг здоров\'я для всіх українців 40+ років: деталі програми і правила пояснює Євгеній Гончар із МОЗ
Що таке "Скрининг 40+"
- Н початку грудня 2025 року Кабмін ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", яка запрацювала з 1 січня 2026 року. На реалізацію програми в держбюджеті на 2026 році закладено 10 млрд грн.
- Обстеження можна буде пройти у державних, комунальних і приватних закладах, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ щодо участі у програмі. Скринінг передбачатиме анкетування та оцінку індивідуальних ризиків, зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я, фізикальне обстеження та лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок.
- Після проходження скринінгу людина отримає персоналізовані рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я. Лікар також у разі потреби може одразу призначити певні ліки, в тому числі препарати у межах програми реімбурсації "Доступні ліки" та інсуліни.