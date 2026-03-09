МВС: Експерти використовують методи реконструювання тату, коли ідентифікація тіла за ДНК неможлива

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Це допомагає пришвидшити встановлення особи у випадках, коли ідентифікація за ДНК неможлива.

В Україні під час ідентифікації тіл загиблих, переданих Росією, експерти застосовують спеціальні методики, які дозволяють відновлювати татуювання навіть на сильно пошкоджених тілах.

За його словами, іноді встановити особу за ДНК неможливо з об’єктивних причин, наприклад, коли у зниклого немає близьких родичів, або вони залишилися на тимчасово окупованих територіях.

«У нас були випадки, коли ми розуміємо, що по ДНК ми б не провели цю ідентифікацію, тому що немає рідних, або рідні всі залишились на окупованій території. Іноді тут є лише дружина, а дітей немає. Тому реконструкція татуювань пришвидшує процес», — зазначив Добросердов.

Він пояснив, що фахівці використовують методики, які дозволяють виявити татуювання навіть тоді, коли тіло перебуває у важкому стані. Після цього зображення порівнюють із фотографіями, які надають родини, або з фото з відкритих джерел, де видно відповідне татуювання.

При цьому з міркувань етики фотографії тіл не публікують. Натомість спеціалісти створюють ескізи татуювань, які можуть допомогти рідним впізнати людину.

За словами Добросердова, ці ескізи публікують у спеціалізованих спільнотах для родин зниклих безвісти, зокрема у Telegram-каналах із великою аудиторією.

«Ми залучили спеціалістів, які малюють ескізи. Родини, коли впізнають татуювання, телефонують, надають фотографії, після чого наші фахівці збирають інформацію і передають її слідчим», — розповів він.

Якщо татуювання справді належить зниклій людині, у Міністерство внутрішніх справ України організовують комунікацію між слідчим та родиною для подальшої перевірки інформації.

Водночас Добросердов зазначив, що частина татуювань може бути досить поширеною — наприклад, вибраною з каталогу тату-салону, тому експерти обов’язково перевіряють такі збіги, щоб уникнути помилок.

«Наша задача — перевірити, чи це не емоційна реакція, а дійсно татуювання зниклої людини, і передати інформацію слідчому, який уже визначить, як її використати», — підкреслив він.