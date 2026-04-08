Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє спрямувати 56,6 млн грн донорської допомоги на одноразові виплати сім’ям з дітьми з інвалідністю підгрупи А.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Понад 8700 родин отримають допомогу в розмірі 6500 грн у дев’яти областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій», -уточнила глава уряду.

Свириденко додала, що це додаткова адресна підтримка, яка надається коштом донорів у співпраці з ЮНІСЕФ у межах надання гуманітарної та іншої допомоги цивільним.

Прем’єрка зазначила, що із загальної суми майже 49,9 млн грн надійшли як основний донорський ресурс у межах цієї співпраці, ще 6,7 млн грн — донорські кошти, залучені раніше у вигляді гуманітарної допомоги, а також кошти спецфонду державного бюджету.

«Виплати будуть здійснені через Пенсійний фонд на банківські рахунки отримувачів протягом кількох місяців», - повідомила глава уряду.