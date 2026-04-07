Укренерго: в середу в Україні діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості

Відключення будуть лише по три години вранці і ввечері.

8 квітня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужностей для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Відключення діятимуть з 07:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00.

Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Як зазначили в "Укренерго", ситуація в енергосистемі може змінитись. В такому разі повідомлення з'являться на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - йдеться в повідомленні.