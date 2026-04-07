Шмигаль: Україні потрібно закінчити два енергоблоки на Хмельницькій АЕС

Крім того, «СхідГЗК» хочуть включити до складу «Енергоатома».

Україна потребує нових атомних енергоблоків, зокрема, завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС.

Про це повідомив міністр-енергетики Денис Шмигаль.

Він додав, що наразі існує два варіанти добудови енергоблоків і фахівці працюють над визначенням найоптимальнішого варіанту.

Міненерго також планує включити «СхідГЗК» до складу «Енергоатома».

«Відповідний законопроєкт вже подано до Верховної Ради. Це дозволить створити інтегрований холдинг, який забезпечить повний цикл в атомній енергетиці. Керівництво станції зі свого боку доповіло, що працює над підвищенням потужності АЕС та посиленням захисту й безпеки», - зазначив Шмигаль.