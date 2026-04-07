Шмигаль: Україні потрібно закінчити два енергоблоки на Хмельницькій АЕС

Україна потребує нових атомних енергоблоків, зокрема, завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС.
Про це повідомив міністр-енергетики Денис Шмигаль.
Він додав, що наразі існує два варіанти добудови енергоблоків і фахівці працюють над визначенням найоптимальнішого варіанту.
Міненерго також планує включити «СхідГЗК» до складу «Енергоатома».
«Відповідний законопроєкт вже подано до Верховної Ради. Це дозволить створити інтегрований холдинг, який забезпечить повний цикл в атомній енергетиці. Керівництво станції зі свого боку доповіло, що працює над підвищенням потужності АЕС та посиленням захисту й безпеки», - зазначив Шмигаль.
- 11 лютого 2025 року Верховна Рада дала дозвіл на купівлю двох атомних реакторів у Болгарії.
- За попередніми підрахунками, добудова реакторів для ХАЕС могла обійтися бюджету у 160 млрд гривень.
- Після затвердженого техніко-економічного обґрунтування парламент мала окремо дати дозвіл на добудову блоків, будівництво яких було заморожено ще у 90-х роках.
- Противники придбання енергоблоків вказували на недоцільність такого кроку під час війни, з огляду на вартість та на країну-виробника обладнання - Росію.
- Торік у лютому ексміністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю LB live розповів, що будівництво третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) - за чотири.