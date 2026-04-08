Але до повернення на довоєнний рівень вартості ще далеко.

Після появи офіційного повідомлення про те, що США та Ірану вдалося домовитися про двотижневе взаємне припинення вогню, світові ціни на нафту впали.

Як пише CNN, американські ф'ючерси на сиру нафту здешевшали одразу на 15% до 95 доларів за барель. Це все ще відчутно більше, ніж було 27 лютого 2026 року - за день до початку операції США проти Ірану - коли нафта коштувала 67 доларів.

Водночас фондовий ринок відреагував зростанням вартості акцій на 2-2,5%. На азійських біржах приріст був ще відчутнішим.

Експерти пояснюють стрибки відчайдушним бажанням ринку упродовж останніх днів і тижнів почути хороші новини. Проте чи перетворяться ці процеси на тенденцію - залежатиме від того, чи відбудеться справді відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці. Через неї проходять 20% усіх поставок нафти у світі.