Свириденко: «Укрнафта» вже відреагувала на ситуацію на світових ринках нафти та розпочала зниження цін на пальне

Очільниця уряду очікує аналогічної реакції від інших учасників ринку.

Глава Кабміну Юлія Свириденко провела зустріч з головою правління НАК «Нафтогаз України» щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів.

“Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні”, – написала Свириденко.

Вона зазначила, що державна мережа АЗК «Укрнафта» вже відреагувала та розпочала зниження цін. При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження.

“Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури. Ситуація з наявністю палива — стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні”, – заявила Свириденко.