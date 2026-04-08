"Укренерго": сьогодні погодинні відключення застосовуватимуться з 19:00 до 22:00 у всіх регіонах

У всіх регіонах України 8 квітня збільшать обсяг заходів з обмеження споживання електроенергії. Вимушені відключення діятимуть не лише вдень, а й у вечірній період пікового навантаження.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень застосовуватимуться в усіх регіонах країни з 19:00 до 22:00.

Причиною посилення обмежень називають наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру, які призвели до дефіциту потужності в енергосистемі. Ситуацію ускладнює також високий рівень споживання електроенергії.

У компанії наголошують, що конкретний час і тривалість відключень для споживачів відрізнятимуться залежно від регіону. Актуальну інформацію радять перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.