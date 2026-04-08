Рада ухвалила закон, який посилює контроль за якістю товарів в інтернеті

Парламент ухвалив закон, який вдосконалює державний ринковий нагляд за стандартами ЄС (законопроєкт № 12426).

За проголосували 234 депутатів.

Перевірки та контроль стануть однаковими як для товарів у традиційних магазинах, так і для продукції, що продається через інтернет‑платформи.

Закон також розширює можливості держави швидко реагувати на скарги покупців, захищаючи їх права на безпечну та якісну продукцію.