Рада ухвалила закон, який посилює контроль за якістю товарів в інтернеті

Парламент ухвалив закон, який вдосконалює державний ринковий нагляд за стандартами ЄС (законопроєкт № 12426).
За проголосували 234 депутатів.
Перевірки та контроль стануть однаковими як для товарів у традиційних магазинах, так і для продукції, що продається через інтернет‑платформи.
Закон також розширює можливості держави швидко реагувати на скарги покупців, захищаючи їх права на безпечну та якісну продукцію.
- Сьогодні Рада проголосувала за основу про податки з цифрових платформ: нові правила оподаткування запрацюють з 2027 року.