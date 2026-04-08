Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Рада з третьої спроби включила до порядку денного законопроєкт про оподаткування цифрових платформ

Спікер сьогодні ставив двічі. 

Пуста зала Верховної Ради
Фото: Олексій Гончаренко

Верховна Рада на засіданні 8 квітня з третьої спроби змогла включили до порядку денного законопроєкт про оподаткування діяльності на цифрових платформах. Перше голосування за включення набрало 224 голоси. Про це стало відомо з трансляції засідання. 

Спікер Верховної Ради сказав, що, коли ставив на голосування включення цього законопроєкту, забув озвучити один з альтернативних документів. Це дало йому право поставити голосування за включення законопроєкту і альтернативних до нього ще раз.

"Я його реально не побачив, він був у самому кінці", – сказав Руслан Стефанчук. 

Він поставив заново, і депутати 234 голосами "за" включили до порядку денного. 

Учора цей законопроєкт також не змогли включити до порядку денного. Це один з документів, необхідних для виконання зобов'язань перед МВФ. 

Читайте також
