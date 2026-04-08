Рада з третьої спроби включила до порядку денного законопроєкт про оподаткування цифрових платформ

Верховна Рада на засіданні 8 квітня з третьої спроби змогла включили до порядку денного законопроєкт про оподаткування діяльності на цифрових платформах. Перше голосування за включення набрало 224 голоси. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Спікер Верховної Ради сказав, що, коли ставив на голосування включення цього законопроєкту, забув озвучити один з альтернативних документів. Це дало йому право поставити голосування за включення законопроєкту і альтернативних до нього ще раз.

"Я його реально не побачив, він був у самому кінці", – сказав Руслан Стефанчук.

Він поставив заново, і депутати 234 голосами "за" включили до порядку денного.

Учора цей законопроєкт також не змогли включити до порядку денного. Це один з документів, необхідних для виконання зобов'язань перед МВФ.