Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Викрито масштабне шпигування РФ за громадянами України, США та ЄС через "хакнуті" роутери

Отримані дані планували використати для кібератак, інформаційних диверсій та збору розвідданих.

Викрито масштабне шпигування РФ за громадянами України, США та ЄС через "хакнуті" роутери
Фото: Служба безпеки України

СБУ, ФБР та правоохоронні органи ЄС викрили масштабне шпигування РФ за громадянами ЄС, США та України через «хакнуті» Wi-Fi роутери.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За результатами міжнародної кібероперації викрито численні факти «зламу» російською воєнною розвідкою офісних, домашніх Wi-Fi роутерів українців та іноземних громадян.

За наявними даними, російські спецслужбісти «полювали» на роутери, які не відповідали сучасним протоколам безпеки.

Після «проникнення» до вразливих інтернет-пристроїв росіяни перенаправляли їх трафік через заздалегідь розгорнуту мережу DNS-серверів."У такий спосіб вони ставали «посередниками» в онлайн-просторі, щоб збирати паролі, токени автентифікації та іншу чутливу інформацію, включно з електронними листами, які за нормальних умов захищені криптографічними протоколами", - йдеться в повідомленні.

Отримані дані окупанти планували використати для здійснення кібератак, інформаційних диверсій та збору розвідувальної інформації.

Як зазначили в СБУ, в зоні особливої уваги була інформація, якою обмінюються співробітники та військовослужбовці держаних органів, підрозділів Сил оборони України, підприємств оборонно-промислового комплексу.

Спецслужбам вдалося заблокувати понад 100 серверів та вивести з-під контролю РФ сотні маршрутизаторів лише в Україні.

Наразі тривають комплексні заходи Служби безпеки України та західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів.

"СБУ рекомендує всім власникам роутерів актуалізувати для себе модель та поточну версію програмного забезпечення пристрою, наявність актуальних оновлень безпеки до неї, їх невідкладно імплементувати. У разі відсутності підтримки з боку виробника наполегливо пропонуємо замінити роутер на сучаснішу модель, у тому числі від іншої компанії. Після оновлення необхідно обов'язково змінити пароль доступу до пристрою, вимкнути можливість доступу до його панелі керування з мережі «Інтернет», перевірити налаштування та видалити підозріле", - наголосили в Службі безпеки.

