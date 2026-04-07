Рада ухвалила за основу законопроєкт, який чітко розмежовує повноваження між рівнями публічного самоврядування

Прийняття цього законопроєкту потрібне для підтримки програми Ukraine Facility.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 14412, який чітко розмежовує повноваження між рівнями публічного самоврядування згідно стандартів ЄС.

За проголосували 269 депутатів.

Документ спрямований на усунення дублювання обов'язків та конфліктів компетенцій, запроваджує чітку класифікацію повноважень, а також гарантує їхнє належне фінансове забезпечення.

Як зазначив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Жележняк, прийняття цього закону важливе для отримання 400 млн євро у межах програми Ukraine Facility.