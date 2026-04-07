Політика

Рада ухвалила за основу законопроєкт, який чітко розмежовує повноваження між рівнями публічного самоврядування

Прийняття цього законопроєкту потрібне для підтримки програми Ukraine Facility.

Рада ухвалила за основу законопроєкт, який чітко розмежовує повноваження між рівнями публічного самоврядування
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 14412, який чітко розмежовує повноваження між рівнями публічного самоврядування згідно стандартів ЄС. 

За проголосували 269 депутатів.

Документ спрямований на усунення дублювання обов'язків та конфліктів компетенцій, запроваджує чітку класифікацію повноважень, а також гарантує їхнє належне фінансове забезпечення.

Як зазначив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Жележняк, прийняття цього закону важливе для отримання 400 млн євро у межах програми Ukraine Facility.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies