НАБУ завершило досудове слідство у справі Юлії Тимошенко

Національне антикорбюро спільно з САП завершили слідство у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Про це 8 квітня повідомили в пресслужбі НАБУ.

Голову парламентської фракції підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України. За даними Бюро, в грудні 2025, попри викриття фактів отримання депутатами хабарів, підозрювана "почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування".

"Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті", – сказали в НАБУ.

Підозру Юлії Тимошенко оголосили в січні. Сама вона звинувачення відкидає.

Справа Юлії Тимошенко

НАБУ і САП повідомили, що зафіксували пропозицію надання народним депутатам систематичної неправомірної вигоди від лідерки парламентської фракції. Вони оприлюднили записи розмов, де лідерка парламентської фракції пропонує депутату не її політсили в обмін на ухвалення рішення кошти: "десятку".

Такі оплати мали проводити щомісяця в обмін на те, як саме голосуватимуть депутати. Зокрема, обговорювали голосування за зняття посадовців, але відмову від голосування за призначення, підтримку включень законопроєктів до порядку денного, але її відсутність у голосуваннях за сам законопроєкт.

На аудіо лунала фраза "грохнути більшість". За версією слідства, депутатка вирішила скористатися парламентською кризою, що виникла у зв'язку з викриттям корупції серед нардепів "Слуги народу", які отримували кошти в конвертах за "правильні голосування".

Підозра оголошена за ч. 4 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід – заставу в 33,3 млн гривень. Прокурори просили про 50 млн застави, а Тимошенко – залишити її без запобіжного заходу або ж призначити особисте зобов'язання.

Тимошенко призначили заставу і частково арештували майно. Згодом апеляція зняла два обмеження.