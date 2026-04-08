Головне за ніч та ранок середи, 8 квітня: 170 боєзіткнень, припинення вогню на Близькому Сході, закон про податок на OLX

Нічна повітряна атака, 170 бойових зіткнень, бої на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, завершення слідства у справі Юлії Тимошенко.

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про оподаткування діяльності на цифрових платформах (так званий податок на OLX). Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших.

За урядовий законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ проголосували 234 народні депутати. До другого читання законопроєкт будуть доопрацьовувати.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, який представляв документ, законопроєкт передбачає гармонізацію українського законодавства із ЄС, а також – виконання зобов’язань України перед МВФ.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 170 боєзіткнень, найбільше (32) - на Костянтинівському напрямку.

Ворог також активний на Гуляйпільському і Покровському напрямках (там відбито по 26 ворожих атак).

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1030 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 306 500 військових.

Росія атакувала Україну 176 ударними безпілотниками, ППО збила 146.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Національне антикорбюро спільно з САП завершили слідство у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Про це 8 квітня повідомили в пресслужбі НАБУ.

Голову парламентської фракції підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України. За даними Бюро, в грудні 2025, попри викриття фактів отримання депутатами хабарів, підозрювана "почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування".

Підозру Юлії Тимошенко оголосили в січні. Сама вона звинувачення відкидає.

Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса у інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що Росія планує створити нову буферну зону у прикордонні з Україною – у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.

Подібні наміри у росіян зафіксовані вперше. За словами Паліси, у них в планах також залишається створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Також ворог не відмовився від створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей.

“Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів”, – підкреслив Паліса.

Уночі президент США Дональд Трамп заявив про згоду на два тижні призупинити бомбардування та напад на Іран.

Як пише The Guardian, умовою цього є відкриття Іраном Ормузької протоки. Досягнуту домовленість Білий дім називає "двостороннім припиненням вогню". Згоди вдалося досягти у ході переговорів, посередниками в яких виступили прем'єр-міністр Пакистану Шебаз Шаріф та командувач збройними силами країни фельдмаршал Асім Мунір.

За словами Трампа, він отримав від Ірану пропозицію угоди із 10 пунктів, яку вважає прийнятною для дієвих перемовин. Період у два тижні дозволить остаточно вирішити суперечності у цьому документі.

Оголошення Трампом перемир'я спровокувало різке падіння цін на нафту.

Але до повернення на довоєнний рівень вартості ще далеко.

