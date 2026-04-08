Кривий Ріг, Нікополь і Тернівка перебували під ворожим вогнем уночі

Протягом ночі армія Російської Федерації понад 20 разів била по Дніпропетровській області артилерією, безпілотниками та ракетою. За попередніми даними, поранених немає.

У Павлоградському районі ворог атакував Тернівку. Там пошкоджено підприємство, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

“На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені АЗС, приватний будинок та автівки”, – сказав він.

У Криворізькому районі під ударом перебували Кривий Ріг та Зеленодольська громаду. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.