Кривий Ріг, Нікополь і Тернівка перебували під ворожим вогнем уночі

Протягом ночі армія Російської Федерації понад 20 разів била по Дніпропетровській області артилерією, безпілотниками та ракетою. За попередніми даними, поранених немає.
У Павлоградському районі ворог атакував Тернівку. Там пошкоджено підприємство, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.
“На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені АЗС, приватний будинок та автівки”, – сказав він.
У Криворізькому районі під ударом перебували Кривий Ріг та Зеленодольська громаду. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.
- За ніч до цього росіяни вдарили у Павлограді по складу виробництва снеків. Вогонь знищив понад 5000 кв. метрів складу.