Головне за вівторок, 7 квітня: четверо загиблих у Херсоні, майже 130 боєзіткнень, «руйнівник цивілізацій» Трамп, «мишка» Орбан

Бойові дії на Донеччині, 128 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удари по адмінбудівлях на Чернігівщині, спільний проєкт LB.ua та ЛНМУ “Це – мед”. Яким запам’ятається 1504-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 7 квітня, росіяни вбили у Корабельному районі Херсона чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олекснадр Прокудін.

Близько 10:50 окупанти накрили вогнем житлову забудову. Внаслідок ударів поранення, несумісні з життям, дістали дві жінки та 60-річний чоловік. Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох – загинув ще один чоловік.

“Швидка” доправила до лікарні трьох поранених.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 квітня відбулося 128 бойових зіткнень.

Сили оборони успішно відбили 26 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки.

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що вранці 7 квітня ворог атакував адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках.

На місці ударів виникли пожежі.

Перший з пакету МВФ: Верховна Рада підтримала законопроєкт про продовження військового збору на три роки після завершення війни.

"За" проголосували 257 депутатів.

LB.ua та Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького запускають спільний проєкт про медичну освіту “Це – мед”.

У 2024-му році у Львові стартував експериментальний проєкт першої в Україні університетської лікарні. Впродовж наступних місяців ми спільно з Львівським національним медичним університетом показуватимемо трансформації, які там уже відбулися і відбуватимуться, і пояснимо, як це відіб’ється на розвитку медичної освіти, тобто потенційно на кожному з нас.

У лікарні в Бухаресті помер румунський тренер Мірча Луческу.

Коуч був госпіталізований після поразки збірної Румунії, яку він очолював, у півфіналі плей-оф відбору до Чемпіонату світу з футболу, а вже в лікарні в нього стався серцевий напад.

Нагадаємо, Мірча Луческу працював тренером «Шахтаря» й «Динамо». Він є рекордсменом за кількістю матчів на чолі «гірників» – 573. Загалом у його доробку 37 трофеїв, з яких 25 на чолі українських клубів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що цієї ночі в Ірані, ймовірно, не стане цілої цивілізації.

“Цілої цивілізації не стане вже цієї ночі – і її ніколи не вдасться відновити. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Водночас тепер, коли ми маємо повну і тотальну зміну режиму, де переважають інші – розумніші й менш радикалізовані – сили, можливо, станеться щось по-справжньому революційно прекрасне, хто знає? Ми дізнаємося вже цієї ночі – в один із найважливіших моментів довгої та складної історії світу. 47 років вимагання, корупції та смертей нарешті завершаться. Боже, благослови великий народ Ірану!” – написав Дональд у TruthSocial.

Допис викликав бурхливу реакцію не лише в США і на Близькому Сході.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови з Путіним заявив, що готовий піти на значні кроки, щоб допомогти російському лідеру, зокрема сприяти врегулюванню війни в Україні, організувавши саміт у Будапешті. Він також запропонував бути «мишкою», яка в байці Езопа допомагає «леву».

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на стенограму розмови між угорським прем’єром та російським диктатором, яка відбулася ще 17 жовтня. «Учора наша дружба досягла такого рівня, що я можу допомогти будь-яким чином. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг», – сказав Орбан.

Пропозиція Орбана щодо мишки розсмішила Путіна, пише видання.

