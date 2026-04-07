Генштаб: на фронті відбулось 128 бойових зіткнень від початку доби

Від початку доби 7 квітня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Окупанти завдали 43 авіаційних ударів, скинули 145 керованих авіабомб. Крім того, залучили для ураження 4878 дронів-камікадзе та здійснили 2321 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили шість ворожих атак, ворог здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав авіаційного удару, застосувавши одну керовану бомбу.

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Лиман.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили п’ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Піщане.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в бік населеного пункту Твердохлібове.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили сім штурмів окупантів у бік Рай-Олександрівки, Різниківки та Озерного.

На Краматорському напрямку ворог атак не проводив.

Сили оборони успішно відбили 26 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 93 окупанти та 64 – поранено; знищено гармату, п’ять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено танк, три гармати, десять одиниць автомобільної техніки та три укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 405 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти десять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове, Калинівське, Січневе та Вороне. Авіаційних ударів зазнали околиці населеного пункту Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського та Таврійського.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Таврійське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять штурмових дій у напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Степанівка зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.