Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ГоловнаСуспільствоВійна

В «Алабузі» у РФ працює дитсадок, куди заманюють безкоштовним навчанням і уроками англійської

Так ворог формує цілісну систему підготовки кадрів.

В «Алабузі» у РФ працює дитсадок, куди заманюють безкоштовним навчанням і уроками англійської
Виробництво безпілотників у особливій економічній зоні промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан «Ал
Фото: скрин змі окупантів

Росія розширює систему раннього залучення дітей до роботи на військово-промисловий комплекс. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Зокрема, у російському Татарстані при міжнародній школі «Алабуга» працює дитячий садок. Ця школа є частиною однойменного освітньо-виробничого кластера, який відомий масовим випуском ударних дронів Shahed для війни проти України.

Реклама дитсадка приваблює батьків безкоштовним навчанням, харчуванням, уроками англійської та гуртками з робототехніки й біотехнологій. Насправді ж у РФ формують цілісну систему підготовки кадрів: від дитячого садка та школи до коледжу і подальшої роботи на оборонних підприємствах, переконаний ЦПД.

