5 квітня українські бійці уразили нафтовий термінал “Шесхарис” у Краснодарському краї РФ, після чого сталося пошкодження стендерів причалів №1, №1А і №2 та ураження стендерів на причалах №6 та №7, пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Командування підтвердило, що є ураження трьох резервуарів (РВСПК-50000) на перевалочній нафтобазі "Грушовая" у Краснодарському краї, що забезпечує нафтовий термінал “Шесхарис”.

«Також зафіксовано влучання двох ударних БпЛА у російський фрегат проєкту 11356Р типу “Буревісник” – носій крилатих ракет “Калибр”. Масштаби збитків уточнюються», - додав Генштаб.

Командування також повідомило, що у ніч на 7 квітня, підрозділи Сил оборони України уразили пункти управління БпЛА у районах Зеленого Запорізької області та Удачного на Донеччині.

«Серед іншого зафіксовано ураження зосереджень живої сили противника у районах Строганівки і Красногірського Запорізької області та Родинського Донецької області», - додали у Генштабі ЗСУ.