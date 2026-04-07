Головне за ніч та ранок вівторка, 7 квітня: удар по автобусу в Нікополі, 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 150 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, війна на Близькому Сході.

Атака на автобус у Нікополі

Сьогодні, 7 квітня, російські війська атакували автобус із людьми у Нікополі. Троє людей загинули.

Про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа, облпрокуратура та ДСНС.

Станом на 10:48 було відомо про 16 поранених. Восьмеро з них госпіталізовані. Чоловіки 58, 63 та 73 років – "важкі". Решта ушпиталених – у стані середньої тяжкості. У них мінно-вибухові травми, акубаротравми, осколкові поранення, переломи.

За словами Ганжі, ворог атакував FPV-дроном міський автобус у самому центрі Нікополя. Він якраз під'їжджав до зупинки, люди були і у салоні, і на зупинці.

У ДСНС розповіли, що із перших хвилин на місці події працювали рятувальники. Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати 7 осіб.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 150 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Гришине та Муравка.

Авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 980 солдатів, 4 бойові броньовані машини, 65 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 305 470 осіб.

У Дніпропетровській області унаслідок російської атаки загинула дитина. Ще п’ятеро людей поранені.

«Загинула дитина. П'ятеро людей дістали поранень. Більш ніж 10 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками», – повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Із 18:00 6 квітня противник атакував 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, Гвардійське, Чауда у ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області. Близько 70 із запущених дронів – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях.

Місія Artemis II, яка увечері 6 квітня за київським часом встановила рекорд за максимальною відстанню подорожі людства від Землі, завершила проліт довкола дальньої сторони Місяця і розпочала рух назад, до Землі.

Четверо астронавтів на борту упродовж 40 хвилин були позбавлені зв'язку з командним центром через те, що Місяць блокував сигнал. Відновлення етеру відбулося за планом без технічних проблем.

7 квітня близько 1 години дня за східноамериканським часом Orion зійде з орбіти Місяця, перебуваючи на відстані близько 65 тисяч кілометрів від поверхні супутника. Після цього розпочнеться фінальний етап місії щодо повернення астронавтів на Землю.

