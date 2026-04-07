​У Дніпропетровській області росіяни вбили 11-річного хлопчика

Ще п’ятеро людей поранені. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області унаслідок російської атаки загинула дитина. Ще п’ятеро людей поранені.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

«Загинула дитина. П'ятеро людей дістали поранень. Більш ніж 10 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками», – розповів він. 

У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок. Ще три оселі та авто пошкоджені. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 та 61 років і 33-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області

Фото: ДСНС

У Павлоградському районі під ударом були сам Павлоград і Богданівська громада. Виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та лінії електропередач. Постраждали двоє чоловіків 52 та 66 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

В Апостоловому, що на Криворіжжі, понівечена інфраструктура. 

На Нікопольщині потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та авто.

Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області

24 БпЛА ворога знищили підрозділи ПвК «Схід» над Дніпропетровщиною упродовж цієї ночі.

  • Вчора росіяни упродовж дня завдали понад 50 ударів по трьох районах Дніпропетровщини артилерією, дронами та авіабомбою. Поранені 10 людей. 
