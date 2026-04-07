У Дніпропетровській області унаслідок російської атаки загинула дитина. Ще п’ятеро людей поранені.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

«Загинула дитина. П'ятеро людей дістали поранень. Більш ніж 10 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками», – розповів він.

У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок. Ще три оселі та авто пошкоджені. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 та 61 років і 33-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області

У Павлоградському районі під ударом були сам Павлоград і Богданівська громада. Виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та лінії електропередач. Постраждали двоє чоловіків 52 та 66 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

В Апостоловому, що на Криворіжжі, понівечена інфраструктура.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та авто.

24 БпЛА ворога знищили підрозділи ПвК «Схід» над Дніпропетровщиною упродовж цієї ночі.