На Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів є загиблі та поранені

На прикордонні Сумщини є загиблі та поранені внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"5 квітня в одному із сіл Свеської громади, попередньо, під час гасіння загоряння трави люди натрапили на вибухонебезпечний предмет", - йдеться в повідомленні.

52-річний чоловік та 70-річна жінка отримали травми несумісні з життям та загинули на місці події.

Сьогодні, 6 квітня, в іншій частині громади двоє чоловіків рухалися трактором і наїхали на вибухонебезпечний предмет. Попередньо, вибухівку, скинуту з дрона.Чоловіки 53 та 48 років отримали уламкові поранення, їх госпіталізували.

"Ворог застосовує мінування, у тому числі дистанційне – за допомогою дронів.Не підходьте до підозрілих предметів і обов’язково пояснюйте це дітям", - наголошують в ОВА.