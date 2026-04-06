ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів є загиблі та поранені

Двоє людей загинуло, стільки ж отримали осколкові поранення.

Фото: ДСНС

На прикордонні Сумщини є загиблі та поранені внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"5 квітня в одному із сіл Свеської громади, попередньо, під час гасіння загоряння трави люди натрапили на вибухонебезпечний предмет", - йдеться в повідомленні.

 52-річний чоловік та 70-річна жінка отримали травми несумісні з життям та загинули на місці події.

 Сьогодні, 6 квітня, в іншій частині громади двоє чоловіків рухалися трактором і наїхали на вибухонебезпечний предмет. Попередньо, вибухівку, скинуту з дрона.Чоловіки 53 та 48 років отримали уламкові поранення, їх госпіталізували. 

"Ворог застосовує мінування, у тому числі дистанційне – за допомогою дронів.Не підходьте до підозрілих предметів і обов’язково пояснюйте це дітям", - наголошують в ОВА.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies