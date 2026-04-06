«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Міхеіл Саакашвілі у в’язниці щодня приймає десять видів медикаментів

Грузинський та український політитичний діяч скаржиться на умови утримання в камері та на здоров’я.

Фото: Радіо Свобода

Про самопочуття і новий судовий процес Міхеіл Саакашвілі, який засуджений за зловживання повноваженнями (і кількома іншими обвинуваченнями) та перебуває за гратами в Грузії, розповів в інтерв’ю LB.ua.

"Мене отруїли важкими металами в 2022 році. Я кілька місяців боровся зі смертю, наслідки спостерігаються і зараз: два дні тому (відповіді LB.ua отримав 1 квітня – Ред.) я втратив свідомість і мене відкачували. Загадковим чином за два дні втратив все волосся на голові. З моменту отруєння постійно приймаю близько десяти видів лікарських препаратів на день", – розповів ув’язнений політик.

Також він повідомив, що після переведення у листопаді 2025 року з клініки "Вівамед" до тюрми перебуває в одиночній камері 23 години на добу, лише на годину його випускають на прогулянку в маленький вольєр.

Місяць тому почався новий судовий процес над Міхеїлом Саакашвілі та сімома інших опозиціонерами (Георгій Вашадзе, Ніка Гварамія, Ніка Мелія, Зураб Джапарідзе, Елене Хоштарія, Мамука Хазарадзе, Бадрі Джапарідзе). 

Їм інкримінують "злочини проти держави – саботажу, сприяння ворожій діяльності іноземної держави, фінансування дій, спрямованих проти конституційного ладу і національної безпеки, а також за звинуваченнями у закликах до насильницької зміни конституційного ладу і повалення влади".  За словами Саакашвілі, головне звинувачення  у новій справі – виконання завдань української влади.

"До справи долучені "відеодокази" із заявою Володимира Зеленського та Михайла Подоляка. Мене конкретно ще звинувачують за мої висловлювання на суді. Нам всім загрожує додатково від трьох до 15 років ув’язнення (у мене вже є дванадцять з половиною років ув’язнення згідно з вироком)", - пояснив третій президент Грузії.

За його словами, приводом для суду були заклики "зняти селфі на фоні акули Іванішвілі, яку він тримає в своєму домашньому акваріумі". Прокуратура звинувачувала Саакашвілі за те, що він сказав: "Поки грузинський народ не зайде і не побачить акваріум Іванішвілі, так же як народ Сирії прийшов подивитися палац Асада, в Грузії не буде ніяких вільних виборів". "Бідзіна Іванішвілі – колишній прем’єр-міністр Грузії і почесний лідер партії "Грузинська мрія" – Ред.).

Читайте також
