Грузинський та український політитичний діяч скаржиться на умови утримання в камері та на здоров’я.

Про самопочуття і новий судовий процес Міхеіл Саакашвілі, який засуджений за зловживання повноваженнями (і кількома іншими обвинуваченнями) та перебуває за гратами в Грузії, розповів в інтерв’ю LB.ua.

"Мене отруїли важкими металами в 2022 році. Я кілька місяців боровся зі смертю, наслідки спостерігаються і зараз: два дні тому (відповіді LB.ua отримав 1 квітня – Ред.) я втратив свідомість і мене відкачували. Загадковим чином за два дні втратив все волосся на голові. З моменту отруєння постійно приймаю близько десяти видів лікарських препаратів на день", – розповів ув’язнений політик.

Також він повідомив, що після переведення у листопаді 2025 року з клініки "Вівамед" до тюрми перебуває в одиночній камері 23 години на добу, лише на годину його випускають на прогулянку в маленький вольєр.

Місяць тому почався новий судовий процес над Міхеїлом Саакашвілі та сімома інших опозиціонерами (Георгій Вашадзе, Ніка Гварамія, Ніка Мелія, Зураб Джапарідзе, Елене Хоштарія, Мамука Хазарадзе, Бадрі Джапарідзе).

Їм інкримінують "злочини проти держави – саботажу, сприяння ворожій діяльності іноземної держави, фінансування дій, спрямованих проти конституційного ладу і національної безпеки, а також за звинуваченнями у закликах до насильницької зміни конституційного ладу і повалення влади". За словами Саакашвілі, головне звинувачення у новій справі – виконання завдань української влади.

"До справи долучені "відеодокази" із заявою Володимира Зеленського та Михайла Подоляка. Мене конкретно ще звинувачують за мої висловлювання на суді. Нам всім загрожує додатково від трьох до 15 років ув’язнення (у мене вже є дванадцять з половиною років ув’язнення згідно з вироком)", - пояснив третій президент Грузії.

За його словами, приводом для суду були заклики "зняти селфі на фоні акули Іванішвілі, яку він тримає в своєму домашньому акваріумі". Прокуратура звинувачувала Саакашвілі за те, що він сказав: "Поки грузинський народ не зайде і не побачить акваріум Іванішвілі, так же як народ Сирії прийшов подивитися палац Асада, в Грузії не буде ніяких вільних виборів". "Бідзіна Іванішвілі – колишній прем’єр-міністр Грузії і почесний лідер партії "Грузинська мрія" – Ред.).