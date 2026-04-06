Генштаб: з 2022 року близько 26 тисяч українських військових пройшли масштабну підготовку у Німеччині та ЄС

українські військові під час навчань
Фото: Генштаб ЗСУ

З середини 2022 року близько 26 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку у Німеччині під координацією Багатонаціонального командування спеціальної підготовки (МН ST-C).

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Навчальні заходи проводилися на понад 50 військових та промислових об’єктах по всій території Німеччини. Програма охоплювала широкий спектр військових дисциплін:

  • загальновійськова підготовка та тактичне планування;
  • вогнева підготовка;
  • медична підготовка;
  • захист від зброї масового ураження (РХБЗ);
  • розмінування;
  • логістика та зв’язок.

Особлива увага приділялася лідерським якостям і підготовці штабних офіцерів, що дозволяло покращити управління та оперативне планування. До навчання залучалися фахівці всіх видів Бундесверу, а також багатонаціональні інструктори.

За словами Генштабу, оперативний зворотний зв’язок з українськими військовими дозволяв швидко коригувати програми навчання, включно із застосуванням бпАК, тактичними процедурами та технічним обслуговуванням озброєння та військової техніки.

МН ST-C також функціонує як багатонаціональний штаб. Із близько 100 штатних посад, третина заповнена представниками 13 країн-партнерів, що підкреслює колективну європейську підтримку України.

Протягом останніх місяців штаб залишався ключовим елементом місії ЄС з надання військової допомоги Україні – EUMAM Ukraine, готуючи військових за бойовими потребами та завданнями.

Раніше, у листопаді 2025 року, Рада ЄС продовжила мандат EUMAM Ukraine до 15 листопада 2026 року. Наразі навчання українських військових проходять у Польщі та Німеччині за участю 32 держав-партнерів. За два роки роботи місії у 24 країнах вже підготовлено близько 70 тисяч військових.

