​США та Ізраїль ліквідували голову розвідки КВІР Маджида Хадемі

Командир розвідки Корпусу вартових ісламської революції Ірану Маджид Хадемі був убитий у понеділок в результаті ударів США та Ізраїлю.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву КВІР.
Маджид Хадемі став черговим ключовим командиром Ірану, загиблим внаслідок американо-ізраїльських авіаударів. Він обійняв посаду у 2025 році після того, як його попередник був убитий внаслідок авіаударів Ізраїлю.
До свого призначення Хадемі очолював Організацію захисту розвідки КВІР, відповідальну за внутрішнє спостереження та контррозвідку, а також обіймав керівні посади в Міністерстві оборони Ірану.
Як зазначає Reuters, розвідка КВІР є одним із найпотужніших органів безпеки Ірану, який відіграє центральну роль у внутрішньому спостереженні для протидії іноземному впливу та часто діє паралельно з цивільним міністерством розвідки.
- З початку операції США та Ізраїль знищили понад 70 представників політичного та військового керівництва Ірану. За подібні операції відповідає Армія оборони Ізраїлю.
- 28 лютого 2026 року, у перший день операції, були знищені понад 40 керівників, зокрема, верховний лідер Алі Хаменеї, міністр оборони Азіз Насірзаде, секретар Ради оборони Алі Шамхані, командувач КВІР Мохаммад Пакпур, начальник генштабу Абдолрахім Мусаві, заступник міністра розвідки Яхья Хоссейні Панжакі.
- 2 березня 2026 знищені керівник військового офісу верховного лідера Мохаммад Ширі, очільник розвідки поліції Голамреза Резаеян, керівник управління планування Генштабу Бахрам Хоссейні Мотлагх та керівник логістики Генштабу Хасаналі Таджік.
- 3 березня 2026 був убитий заступник міністра розвідки Мохсен Махдаві Калате.
- 10 березня 2026 року убили представника ополчення при генштабі “Басідж” Асадолла Бадфар та командир аерокосмічних сил КВІР Есмаїл Дехган.
- 17 березня 2026 убили Алі Ларіджані, секретаря Вищої ради нацбезпеки, та Голамрезу Сулеймані, очільника “Басідж”.
- 18 березня 2026 – міністр розвідки Есмаїл Хатіб.
- 20 березня 2026 – речник КВІР Алі-Мохаммад Наїні, командир аерокосмічних сил КВІР Мехді Гурейші, очільник Міністерства розвідки Мехді Ростамі Шомастан
- 21 березня 2026 – Гадір Азарян, командир КВІР у Східному Азербайджані.