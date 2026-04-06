​США та Ізраїль ліквідували голову розвідки КВІР Маджида Хадемі

Він обійняв посаду у 2025 році після того, як його попередник був убитий внаслідок авіаударів Ізраїлю.

Командир розвідки Корпусу вартових ісламської революції Ірану Маджид Хадемі був убитий у понеділок в результаті ударів США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву КВІР.

Маджид Хадемі став черговим ключовим командиром Ірану, загиблим внаслідок американо-ізраїльських авіаударів. Він обійняв посаду у 2025 році після того, як його попередник був убитий внаслідок авіаударів Ізраїлю.

До свого призначення Хадемі очолював Організацію захисту розвідки КВІР, відповідальну за внутрішнє спостереження та контррозвідку, а також обіймав керівні посади в Міністерстві оборони Ірану.

Як зазначає Reuters, розвідка КВІР є одним із найпотужніших органів безпеки Ірану, який відіграє центральну роль у внутрішньому спостереженні для протидії іноземному впливу та часто діє паралельно з цивільним міністерством розвідки.