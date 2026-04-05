Від безпекових питань до співпраці: Зеленський розповів про результати поїздки в Сирію

Президент Володимир Зеленський розповів про результати поїздки до Сирії.

"Важливий день перемовин у Дамаску – сьогодні був і двосторонній формат із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і перемовини за участю наших команд. І була тристороння розмова – Україна, Сирія, Туреччина. Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки", - написав він у Telegram.

Зеленський зазначив, що обговорювалися багато питань: від безпекових та оборонних і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами.

"Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки. Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей", - зазначив Зеленський.

"Дякую всім сирійцям, які вітали нас сьогодні. Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Асада. Готові й надалі підтримувати стабільність і розвиток. Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими і щоб наші економіки теж могли стати сильнішими. Дякую!", - додав президент.