Жителя Пасвальського району Литви, який осквернив український прапор, суд відправив до в’язниці.

Про це пише мовник LRT.

«Житель Пасвальського району Лукас Вайчеконіс за осквернення символу іноземної держави, розпалювання ворожнечі проти групи людей за національною ознакою та порушення громадського порядку отримав покарання у вигляді 50 діб арешту», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка засудили за те, що в Паневежисі він викрав український прапор з будівлі Служби спеціальних розслідувань (STT), а також пошкодив автомобіль з українськими номерними знаками.

Інцидент стався у червні 2024 року. Вночі з будівлі STT на вулиці Васаріо 16-осіос зник офіційно встановлений український прапор із дерев’яним держаком і металевим наконечником. Тієї ж ночі його знайшли в іншому районі міста – прапор був просунутий через розбите скло в автомобіль «Toyota» з українськими номерними знаками.

З’ясувалося, що злочини скоїв 28-річний житель Пасвальського району, який працює водієм у службі перевезень у Паневежисі. Затриманий підозрюваний зізнався, що зняв український прапор у центрі міста, після чого заштовхав його в автомобіль, попередньо розбивши всі вікна молотком. Саме цей автомобіль він обрав через українські номерні знаки.

Автомобіль належить громадянину Литви, який ще до війни в Україні створив сім’ю і має дітей. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дружина з дітьми приїхала цим автомобілем до чоловіка в Паневежис.

Вайчеконіс, який сам раніше був емігрантом і має судимість за кордоном, під час слідства заявив, що йому не подобається, що українські біженці в Литві отримують соціальні гарантії та допомогу. За його словами, українці погоджуються працювати за нижчу оплату, через що місцеві втрачають роботу.

Суд частково задовольнив цивільний позов власника автомобіля і присудив йому відшкодування: 1,4 тис. євро матеріальної шкоди та 700 євро моральної, а також 5% річних.

Крім того, із Вайчеконіса на користь держави стягнуто 587 євро на покриття витрат вторинної правової допомоги.