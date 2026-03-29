​Польща продовжила тимчасовий контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою

Польща до 1 жовтня продовжила тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Рішення набуде чинності 5 квітня.
Як пише «Польське радіо», перевірки проводитимуть прикордонники разом із поліцією та військовими у мінімум 63 пунктах: близько 50 – на кордоні з Німеччиною та ще 13 – з Литвою.
Контролюватимуть зокрема важливий туристичний Мужаковський прикордонний перехід.
Варшава запровадила контроль ще 7 липня 2025 року. Згодом його продовжували. Причина – загроза нелегальної міграції.
Згідно із правилами ЄС, країни можуть тимчасово відновлювати перевірки на внутрішніх кордонах у разі загрози безпеці – спочатку до шести місяців із можливістю продовження, але не довше ніж на два роки.
- Нещодавно Польща запустила перший модуль системи протидії безпілотникам на кордоні з Білоруссю.