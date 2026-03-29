Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
​Польща продовжила тимчасовий контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою

Рішення набуде чинності 5 квітня 2026 року.

Пункт пропуску на кордоні Польщі і Литви, ілюстративне фото
Фото: Straz Graniczna у соцмережі Х

Польща до 1 жовтня продовжила тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Рішення набуде чинності 5 квітня.

Як пише «Польське радіо», перевірки проводитимуть прикордонники разом із поліцією та військовими у мінімум 63 пунктах: близько 50 – на кордоні з Німеччиною та ще 13 – з Литвою.

Контролюватимуть зокрема важливий туристичний Мужаковський прикордонний перехід. 

Варшава запровадила контроль ще 7 липня 2025 року. Згодом його продовжували. Причина – загроза нелегальної міграції. 

Згідно із правилами ЄС, країни можуть тимчасово відновлювати перевірки на внутрішніх кордонах у разі загрози безпеці – спочатку до шести місяців із можливістю продовження, але не довше ніж на два роки.

