Фінляндія перевірить, як США виконують контракти на постачання зброї для України

Фінляндія контролюватиме, щоб озброєння, закуплене європейськими країнами для ЗСУ, доходило до місця призначення.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен на тлі повідомлень у ЗМІ про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення військового обладнання, призначеного для України, на потреби війни в Ірані, цитує Euronews.

Гяккянен підкреслив, що Фінляндія очікує від Вашингтона повного дотримання підписаних контрактів.

Йдеться насамперед про системи ППО та боєприпаси, що закуповуються через механізм NATO PURL.

За словами Генсека НАТО Марка Рютте, через цю систему наразі постачається близько 75% усіх ракет для українських батарей Patriot та 90% боєприпасів для інших систем протиповітряної оборони. Попри запевнення НАТО, що поставки тривають, у Європі зростає занепокоєння через можливе вичерпання ресурсів США.

Водночас Фінляндія та інші країни Північної Європи відхилили заклики США долучитися до операції в Ормузькій протоці. Гяккянен пояснив, що Фінляндія має 1350 кілометрів кордону з Росією, тому всі її ресурси спрямовані на підтримання власної боєготовності.

Президент Александр Стубб додав, що війна в Ірані не є питанням НАТО, оскільки Альянс є оборонним союзом, і Фінляндія не планує розпорошувати свої сили поза межами регіону.