За перші 15 днів Росія могла заробити на війні на Близькому Сході 2 мільярди доларів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.ua.

“Я знаю, що за перші 15 днів за інформацією наших хлопців, які займаються санкціями, … за 2 тижні заробили близько 2 мільярдів (доларів, - ред.)”, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що точної цифри не знає.

“Це точно на сьогодні не допоможе росіянам так сильно, але залежить від того, скільки буде йти війна”, – зазначив презтдент.

Він нагадав, що станом на 2026 рік дефіцит бюджету РФ становив 100 млрд доларів, “які вони можуть повернути, якщо війна буде продовжуватися”.

Конкретні цифри президент пообіцяв оприлюднити після повернення з візиту у країни Близького Сходу.

Що було раніше

США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, 13 березня вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.

Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг.

За українськими даними, це послаблення може принести росіянам $10 млрд.