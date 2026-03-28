Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв'язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
ГоловнаСвіт

Зеленський домовився про постачання дизеля з Близького Сходу на рік

Реалізація цієї домовленості тепер переходить до компетенції профільних компаній.

Зеленський домовився про постачання дизеля з Близького Сходу на рік
Володимир Зеленський на 62-й Мюнхенській безпековій конференції
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський домовився щодо постачання дизельного пального з Близького Сходу терміном щонайменше один рік. 

Про це він заявив під час онлайнбрифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.UA.

Реалізація цієї домовленості тепер переходить до компетенції профільних компаній.

“Я вчора домовився про дизель, як мінімум на рік. Далі все вже питання нашої компанії ("Нафтогазу", - ред) і компаній місцевих”, – заявив Зеленський. 

Він підкреслив, що такий крок потрібен для вирішення питання дефіциту пального. Поповнення резервів стало одним із ключових завдань візиту.

“Ми визнаємо, що у нас не все просто, резерви у нас були пусті, ми порожні тримаємо резерви, тому що удари завдавалися з початку війни. Усі наші компанії приватних секторів або "Укрнафта" мають довготривальні контракти. Тобто, наші резерви в контрактах, але коли є виклики – є дефіцит, це може працювати, а може уповільнюватися. Тому потрібні довготривальні домовленості з енергетичними країнями., – підкреслив президент.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies