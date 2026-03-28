Зеленський домовився про постачання дизеля з Близького Сходу на рік

Реалізація цієї домовленості тепер переходить до компетенції профільних компаній.

Президент України Володимир Зеленський домовився щодо постачання дизельного пального з Близького Сходу терміном щонайменше один рік.

Про це він заявив під час онлайнбрифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.UA.

Реалізація цієї домовленості тепер переходить до компетенції профільних компаній.

“Я вчора домовився про дизель, як мінімум на рік. Далі все вже питання нашої компанії ("Нафтогазу", - ред) і компаній місцевих”, – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що такий крок потрібен для вирішення питання дефіциту пального. Поповнення резервів стало одним із ключових завдань візиту.

“Ми визнаємо, що у нас не все просто, резерви у нас були пусті, ми порожні тримаємо резерви, тому що удари завдавалися з початку війни. Усі наші компанії приватних секторів або "Укрнафта" мають довготривальні контракти. Тобто, наші резерви в контрактах, але коли є виклики – є дефіцит, це може працювати, а може уповільнюватися. Тому потрібні довготривальні домовленості з енергетичними країнями., – підкреслив президент.