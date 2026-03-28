На думку президента, важливим фактором у цьому питанні буде довготривалість війни.

Наразі інформації про перенаправлення озброєння, призначеного для України, на Близький Схід немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайнбрифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.UA.

“Що стосується перенаправлення зброї – відповідних речей не відбувалося. Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що залежить від багатьох факторів”, – сказав він.

Зеленський назвав, що важливим фактором у цьому питанні буде довготривалість війни.

Президент зазначив, що Україна відстежує обсяги зброї, які застосовують США і вивчає військову експертизу та потреби Ірану – у контексті його співпраці з Росією.

“Так само бачимо, що є у Ірану, розуміємо відповідно тепер цю експертизу більш детально. Це для нас також важливо. І розуміємо, в принципі, що потрібно від росіян Ірану також. Все це речі, які впливають на подальший розвиток подій як в Україні, так і на Близькому Сході”, – підкреслив він.

“Надіємось, що пакети не будуть переправлені, сигналів не було”, – додав Зеленський.