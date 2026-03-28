Наразі інформації про перенаправлення озброєння, призначеного для України, на Близький Схід немає.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайнбрифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.UA.
“Що стосується перенаправлення зброї – відповідних речей не відбувалося. Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що залежить від багатьох факторів”, – сказав він.
Зеленський назвав, що важливим фактором у цьому питанні буде довготривалість війни.
Президент зазначив, що Україна відстежує обсяги зброї, які застосовують США і вивчає військову експертизу та потреби Ірану – у контексті його співпраці з Росією.
“Так само бачимо, що є у Ірану, розуміємо відповідно тепер цю експертизу більш детально. Це для нас також важливо. І розуміємо, в принципі, що потрібно від росіян Ірану також. Все це речі, які впливають на подальший розвиток подій як в Україні, так і на Близькому Сході”, – підкреслив він.
“Надіємось, що пакети не будуть переправлені, сигналів не було”, – додав Зеленський.
- Раніше державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що Вашингтон почав перенаправляти призначену для Києва зброю на Близький Схід через операцію в Ірані.
- Перед цим з’явилася інформація, що адміністрація Дональда Трампа почала офіційно попереджати партнерів, що постачання американського озброєння в Україну можуть перервати найближчими місяцями.
- Причиною називають рішення Пентагону надати пріоритет військовим потребам у війні з Іраном. Державний департамент поінформував союзників про можливі збої в доставці боєприпасів, зокрема, ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.
- Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що критично важливе військове обладнання все ще постачається в Україну.