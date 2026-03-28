Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Сигналів про перенаправлення американської зброї для України на Близький Схід наразі немає, – Зеленський

На думку президента, важливим фактором у цьому питанні буде довготривалість війни. 

Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Наразі інформації про перенаправлення озброєння, призначеного для України, на Близький Схід немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайнбрифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.UA.

“Що стосується перенаправлення зброї – відповідних речей не відбувалося. Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що залежить від багатьох факторів”, – сказав він.

Зеленський назвав, що важливим фактором у цьому питанні буде довготривалість війни.

Президент зазначив, що Україна відстежує обсяги зброї, які застосовують США і вивчає військову експертизу та потреби Ірану – у контексті його співпраці з Росією.

“Так само бачимо, що є у Ірану, розуміємо відповідно тепер цю експертизу більш детально. Це для нас також важливо. І розуміємо, в принципі, що потрібно від росіян Ірану також. Все це речі, які впливають на подальший розвиток подій як в Україні, так і на Близькому Сході”, – підкреслив він. 

“Надіємось, що пакети не будуть переправлені, сигналів не було”, – додав Зеленський.

  • Раніше державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що Вашингтон почав перенаправляти призначену для Києва зброю на Близький Схід через операцію в Ірані.
  • Перед цим з’явилася інформація, що адміністрація Дональда Трампа почала офіційно попереджати партнерів, що постачання американського озброєння в Україну можуть перервати найближчими місяцями. 
  • Причиною називають рішення Пентагону надати пріоритет військовим потребам у війні з Іраном. Державний департамент поінформував союзників про можливі збої в доставці боєприпасів, зокрема, ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.
  • Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що критично важливе військове обладнання все ще постачається в Україну.
