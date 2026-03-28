Президент: Європа повинна розібратися з блокуванням кредиту в розмірі 90 млрд євро для України

У ЄС мають розібратися з проблемою блокування кредиту для України – ідеться про 90 мільярдів євро.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Зеленський наголосив, що кредит для нашої держави – це актуальна тема і «я впевнений абсолютно, що Європа повинна розібратися з цим питанням».

«Хто б що не блокував – Європа повинна бути сильнішою, ніж будь-який один лідер, який має антиєвропейські погляди», - підкреслив український президент.

«Це питання все одно повинно знайти вихід, знайти розв'язання. Ми говоримо про 45 млрд на цей рік як транш, з яких ми розраховуємо, що підтримка бюджету буде саме на суму близько 17-18 млрд. А також буде виробництво зброї для України і закупівлі від Європи або ППО від США на суму 28 млрд», - повідомив глава держави.