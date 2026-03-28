ГоловнаЕкономікаФінанси

Президент: Європа повинна розібратися з блокуванням кредиту в розмірі 90 млрд євро для України

"Це питання все одно повинно знайти вихід, знайти розв'язання", - переконаний президент.

президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

У ЄС мають розібратися з проблемою блокування кредиту для України – ідеться про 90 мільярдів євро.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Зеленський наголосив, що кредит для нашої держави – це актуальна тема і «я впевнений абсолютно, що Європа повинна розібратися з цим питанням». 

«Хто б що не блокував – Європа повинна бути сильнішою, ніж будь-який один лідер, який має антиєвропейські погляди», - підкреслив український президент.

«Це питання все одно повинно знайти вихід, знайти розв'язання. Ми говоримо про 45 млрд на цей рік як транш, з яких ми розраховуємо, що підтримка бюджету буде саме на суму близько 17-18 млрд. А також буде виробництво зброї для України і закупівлі від Європи або ППО від США на суму 28 млрд», - повідомив глава держави.

  • Кредит для України блокує Угорщина. Після російської атаки на нафтопровід «Дружба» і зупинки транзиту енергоресурсів Будапешт використовує потребу України в допомозі як метод тиску.
  • Глава угорського МЗС Петер Сіярто прямо заявляв – блокування триватиме доти, поки не відновиться транзит.
  • Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо і собі почав погрожувати блокуванням кредиту, якщо в Угорщині Орбан програє вибори.
  • До речі, ці 90 млрд євро мають взяти із європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies