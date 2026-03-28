«Коли ваше терпіння щодо Росії закінчиться?»: між Каллас та Рубіо виникла напружена суперечка на зустрічі G7

Каллас розкритикувала США за недостатній тиск на Москву. Це роздратувало Рубіо. Він, підвищивши голос, заявив, що США роблять все можливе, і запропонував європейцям самим спробувати, якщо вони вважають, що впораються краще.

Глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас під час зустрічі міністрів G7 у п’ятницю запитала держсекретаря США Марко Рубіо, коли Сполучені Штати посилять тиск на Росію, що викликало різку відповідь, повідомили виданню Axios три джерела, присутні на зустрічі.

Видання зазначає, що напружений обмін репліками, що відбувся у присутності союзників, відображає взаємну недовіру між США та багатьма європейськими партнерами щодо війни в Україні.

Під час обговорення України Каллас — відома жорсткою позицією щодо Росії та колишня прем’єр-міністерка Естонії — розкритикувала США за недостатній тиск на Москву.

Вона нагадала, що рік тому на цьому ж форумі Рубіо заявляв: якщо Росія перешкоджатиме зусиллям США завершити війну, терпіння Вашингтона вичерпається і будуть вжиті додаткові заходи проти Кремля.

«Минув рік, а Росія не зрушила», — сказала Каллас. — «Коли ваше терпіння закінчиться?»

За словами джерел, Рубіо помітно роздратувався.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити війну. Якщо ви вважаєте, що можете зробити це краще — будь ласка. Ми відійдемо вбік», — відповів він, підвищивши голос.

Рубіо додав, що США намагаються вести діалог з обома сторонами, але фактично допомагають лише Україні — постачаючи зброю, розвіддані та іншу підтримку.

Після цього кілька європейських міністрів втрутилися, заявивши, що хочуть, аби США продовжували дипломатичні зусилля між Росією та Україною.

Двоє джерел зазначили, що наприкінці зустрічі Рубіо і Каллас коротко поспілкувалися наодинці, щоб знизити напругу.

Представник Держдепартаменту заявив Axios: «Це був відвертий обмін думками. Саме для цього існує дипломатія».

Речник Каллас від коментарів відмовився.

Після зустрічі з журналістами Рубіо заперечив наявність напруженості чи критики: «Такі зустрічі часто присвячені подяці США за нашу роль… і визнанню нашої посередницької ролі у війні між Росією та Україною. Там ніхто не кричить і не говорить нічого негативного».

Видання зазначає, що європейські лідери вже кілька місяців занепокоєні мирними переговорами між Україною та Росією під проводом США. Війна в Ірані посилила ці побоювання, особливо після того, як США надали винятки, що дозволяють продаж російської нафти за зростаючими цінами.

Минулого тижня українська делегація відвідала Маямі та зустрілася з посланцями Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — для обговорення мирного процесу. Українські чиновники заявили, що останнім часом суттєвого прогресу немає і очевидно, що увага США повністю зосереджена на Ірані.