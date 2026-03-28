Рубіо спростував слова президента Зеленського щодо умов надання гарантій безпеки США по Донбасу

Рубіо також зазначив, якщо Україна "не хоче йти на певні поступки, то війна продовжуватиметься".

Держсекретар США Марко Рубіо спростував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Сполучені Штати нібито поставили умову виведення українських військ із Донбасу для отримання гарантій безпеки з боку Вашингтона, пише "Радіо Свобода".

"Це брехня, і мені прикро, що він це сказав, бо він знає, що це неправда", – наголосив Рубіо. За його словами, українській стороні чітко пояснили, що гарантії безпеки набудуть чинності лише після завершення війни. "Інакше ви самі втягнетеся у війну", – додав він.

Рубіо підкреслив, що рішення щодо можливих поступок залишається за Україною. "Ця позиція (висловлена президентом України – ред.) не відповідає дійсності. Ми сказали українській стороні, на чому наполягають росіяни. Ми не виступаємо за це. Ми їм це пояснили. Це їхній вибір. Не нам робити його за них. Ми ніколи не казали їм, що вони повинні взяти на себе роль, яку ми відігравали, – спробувати з'ясувати, чого хочуть обидві сторони, і подивитися, чи зможемо ми знайти компроміс. Зрештою, рішення залишається за Україною. Якщо вони не хочуть йти на певні поступки, то війна продовжуватиметься", – наголосив він.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Reuters 25 березня заявив, що виведення військ із Донбасу поставить під загрозу безпеку України та Європи, передавши Росії добре укріплені оборонні позиції. Він також закликав США врахувати, що східні регіони України є частиною національної безпеки.

Зеленський заявив, що Росія робить ставку на те, що Вашингтон втратить інтерес до переговорів і піде з них.