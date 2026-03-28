Трамп хоче позбавити союзників права голосу в НАТО за недостатні витрати на оборону

Країни можуть втратити право голосу при ухваленні ключових рішень, зокрема, щодо розширення Альянсу, спільних місій та активації 5-ї статті про колективну оборону.

Президент США Дональд Трамп розглядає радикальну реформу НАТО, яка передбачає обмеження прав союзників, що не виконують його фінансових вимог, пише The Telegraph.

Нова модель «pay-to-play» («плати, щоб грати») може позбавити країни права голосу при ухваленні ключових рішень Альянсу, зокрема, щодо розширення блоку, спільних місій та активації 5-ї статті про колективну оборону.

Трамп наполягає, що країни, які не витрачають 5% свого ВВП на оборону, не повинні впливати на витрати майбутніх коштів НАТО.

Ця ініціатива з’явилася на тлі розчарування Білого дому відмовою європейських союзників, включаючи Британію та Францію, надіслати військові кораблі для розблокування Ормузької протоки під час війни з Іраном. Джерела в адміністрації повідомляють, що Трамп також повернувся до ідеї виведення американських військ із Німеччини. Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що плани щодо досягнення цілі у 5% ВВП будуть обговорювати на саміті в Анкарі наприкінці цього року, хоча наразі всі члени Альянсу виконують лише попередню норму у 2%.

Трамп відкрито назвав відмову НАТО допомогти в енергетичній безпеці на Близькому Сході «тестом, який Альянс провалив», пообіцявши «ніколи не забути» таку позицію партнерів.